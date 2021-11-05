Генсек Ради Європи відвідала адмінмежу з окупованим Кримом

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом.
Про це у Twitter повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джеппар.
"Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, Генеральну секретарку Ради Європи, під час її поїздки на адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом", - написала Джеппар.
Вона подякувала Марії Пейчинович-Бурич та Раді Європи за підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
"Сподіваюся, що поїздка сприятиме підготовці майбутнього звіту Генсекретарки щодо ситуації з правами людини в Криму. Україна готова співпрацювати з РЄ для захисту прав людини в Криму", - наголосила перша заступниця голови МЗС України.
Разом із послом Борисом Тарасюком @UKRinCoE та Постійним представником Президента України в АР Крим Антоном Кориневичем, була рада супроводжувати @MarijaPBuric, Генеральну секретарку @coe, під час її поїздки на адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом. 1/2 pic.twitter.com/40fbjqxQ75— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 5, 2021