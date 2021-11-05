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Генсек Ради Європи відвідала адмінмежу з окупованим Кримом

"Україна готова співпрацювати з РЄ для захисту прав людини в Криму".

Борис Тарасюк, Марія Пейчинович-Бурич, Еміне Джеппар
Фото: Еміне Джеппар
Борис Тарасюк, Марія Пейчинович-Бурич, Еміне Джеппар

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом.

Про це у Twitter повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джеппар.

"Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, Генеральну секретарку Ради Європи, під час її поїздки на адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом", - написала Джеппар.

Вона подякувала Марії Пейчинович-Бурич та Раді Європи за підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Сподіваюся, що поїздка сприятиме підготовці майбутнього звіту Генсекретарки щодо ситуації з правами людини в Криму. Україна готова співпрацювати з РЄ для захисту прав людини в Криму", - наголосила перша заступниця голови МЗС України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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