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МЗС висловило протест Росії через візит Путіна в Крим

Поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням України.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна в тимчасово окупований Крим і місто Севастополь.

Фото: EPA/UPG

Про це йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням України.

"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ", - йдеться в заяві.

В МЗС наголосили, що російська сторона має повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань.

"РФ як держава-окупант має можливість продемонструвати справжню турботу про мешканців тимчасово окупованого Криму: припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, сьогодні Путін приїхав в окупований Севастополь, де бере участь у заходах з нагоди російського Дня народної єдності.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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