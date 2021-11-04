Засідання Комісії стратегічного партнерства України і США пройде 10 листопада

На порядку денному – питання оборони України та протидії російській агресії, економіки, енергетики, інвестицій, кібербезпеки, боротьби зі змінами клімату та підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.

Наступне засідання Комісії стратегічного партнерства України і США відбудеться у Вашингтоні 10 листопада. Його проведуть міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це Кулеба повідомив на брифінгу.

У ході засідання підпишуть нову Хартію стратегічного партнерства. Дмитро Кулеба підкреслив, що Комісія відновить роботу після кількох років перерви та стане драйвером розвитку партнерства України та США. Про це домовилися під час переговорів 1 вересня у Білому домі лідери двох країн, Володимир Зеленський та Джо Байден.

“Українська дипломатія системно розвиває успіх вересневого візиту Президента до Вашингтона, під час якого Україна та США уклали 20 взаємовигідних документів у сферах економіки, безпеки та енергетики”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр зауважив, що нова Хартія стратегічного партнерства відповідає спільним викликам, які нині стоять перед Україною та США, зміцнює трансатлантичну єдність.

На порядку денному засідання Комісії будуть питання оборони України та протидії російській агресії, економіки, енергетики, інвестицій, кібербезпеки, боротьби зі змінами клімату, підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.

Нагадаємо, Комісія стратегічного партнерства була створена в 2009 році, коли Україну відвідував на той момент ще віцепрезидент Джо Байден. Періодично вона проводила засідання, однак в останні роки – нечасто. Засідання Комісії проводилось в 2018 році, до Вашингтона літав тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Активізувати і реформувати партнерство в такому форматі було домовлено за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена.

У жовтні Кулеба повідомив, що дата нового засідання комісії у Вашингтоні вже визначена і буде анонсована найближчим часом.