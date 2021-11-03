Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі

Це перший такий інцидент з початку міграційної кризи.

Троє людей у військовій формі без розпізнавальних знаків, озброєні вогнепальною зброєю, опинилися на польській території за 200 метрів від державного кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє польський ресурс TVP.info.

Інцидент трапився у ніч з 1 на 2 листопада поряд із польсько-білоруським кордоном. Приблизно за 200 метрів від кордону польські солдати помітили трьох людей у формі, озброєних вогнепальною зброєю. На їхній уніформі не було жодних розпізнавальних знаків. Після спроби встановити контакт з невідомими ті зникли на території Білорусі.

Як зазначає видання, це перший такий інцидент з початку міграційної кризи.

У зв'язку із ситуацією заступник міністра закордонних справ Польщі направив ноту протесту МЗС Білорусі та закликав білоруську сторону негайно дати роз'яснення щодо інциденту.

Дипломат наголосив, що дії, здійснені білоруською владою в останні тижні, мають очевидні ознаки навмисної ескалації. Заступник голови польської дипломатії зазначив, що Польща вважає такі дії неприпустимими і не визнає їх. Він наголосив, що Польща сповнена рішучості захищати свої кордони та зовнішні кордони Європейського Союзу.

На початку жовтня Польща запропонувала побудувати на кордоні з Білоруссю стіну вартістю 350 мільйонів євро, щоб не допустити на їхню територію незадокументованих мігрантів.

ЄС звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.