Українську вакцину від COVID-19 тестують на мишах у Польщі

Українська вакцина від COVID-19, яку розробили науковці Інституту біології клітини НАН України у Львові, проходить тестування на мишах у польському інституті у Гданську на імуногенність.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Торік у вересні Інститут біології клітин НАН отримав ґрант близько 10 мільйонів гривень на розробку вакцини від коронавірусної інфекції. Львівські біологи створили продуценти вірусних білків на основі дріжджів. Проєкт, розрахований на півтора року, на стадії завершення.

Зазначається, що дослідження проводять у Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій.

Результат досліджень буде відомий через два-три тижні. Далі польські науковці продовжать експеримент уже на трансгенних мишах, які вразливі на людський коронавірус. Їх заражатимуть вірусом і вводитимуть вакцину.

Львівський інститут закуповує мишей у США, вартість однієї – 180 євро, а їх потрібно десятки.

"В Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус. Інститут у Гданську займається імуногенністю, потім проситимемо колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Бо це єдина лабораторія у Польщі, яка розмножує коронавірус. Не знаю, чи до кінця року завершимо дослідження на трансгенних мишах. Ми вважаємо, що наша вакцина – ефективна. Зараз залежимо від результату. На перевірці вакцини на мишах наш проєкт завершується", - пояснює керівник Інституту біології клітин у Львові, академік Андрій Сибірний.

"Далі – наступний етап. Дуже сумніваюсь, що Україна доведе справу з нашою розробкою, якщо вона буде успішною, на випуск очищених білків. Тому що це дорого і немає технології. Вакцину потрібно зареєструвати, а отримати міжнародний сертифікат надзвичайно складно. Китай цього досі не може зробити", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що першу українську вакцину проти коронавірусу українці отримають вже на початку наступного року.