Шмигаль закликав депутатів та громадян вакцинуватися і показав свій ковід-серифікат

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вакцинувався проти коронавірусу і закликав українців зробити щеплення.

Про це він розповів підд час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "Цензор.НЕТ".

Шмигаль розповів, що вакцинувався Pfizer у червні разом із колективом Кабінету міністрів.

"Звісно, я вакцинований... Маю внутрішній і зовнішній ковід-сертифікати... Всіх закликаю. Моя родина вакцинована різними вакцинами. Тому що всі вакцини, які в Україні, - надійні та безпечні. Закликаю вакцинуватися - і народних депутатів, і всіх громадян та мешканців України ", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, на коронавірус перехворіли багато депутатів Ради, спікер і віцеспікер. На початку листопада минулого року ковід також переніс президент Володимир Зеленський.

Днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що понад 150 парламентарів розповіли, що вже отримали щеплення. Він також назвав трьох депутатів, які заявили, що не будуть вакцинуватись. Усі троє – з монобільшості. Це - Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук.

Згідно з результатами досліження ЮНІСЕФ, 42% невакцинованих проти ковіду українців готові це зробити "за певних умов".