Офіс президента запускає щотижневу інформаційну розсилку OPEN Digest про діяльність влади

Бюлетень спрямований на інформування працівників дипмісій, української громади в інших країнах, журналістів, міжнародних партнерів та всіх охочих.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак презентував інформаційний бюлетень OPEN Digest про діяльність української влади для громадян України, міжнародних партнерів, представників дипломатичних місій, працівників міжнародних аналітичних структур та українських громадян за кордоном.

Про це повідомила пресслужба ОП.

"Це – нова платформа, новий канал комунікації. Як казав Сократ, заговори, щоб я тебе побачив. Цей вислів є дуже актуальним, бо ми відчуваємо, що сьогодні світ недостатньо поінформований про те, що відбувається в Україні, як працює команда президента", – наголосив Єрмак.

Він зауважив, що OPEN Digest спрямований передусім на інформування працівників дипломатичних місій, української громади в інших країнах, журналістів, міжнародних партнерів тощо. Водночас на розсилку можуть підписатися всі охочі.

Бюлетень міститиме інформацію про головні події в країні, розповідатиме про важливі реформи, візити та зустрічі керівництва держави з міжнародними партнерами.

Єрмак закликав українських дипломатів уважно переглядати OPEN Digest і надавати свої пропозиції щодо покращення комунікації як всередині України, так і назовні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зі свого боку зазначив, що представники дипломатичних установ також мають активно популяризувати цей комунікаційний продукт у країні акредитації.

Ююлетень OPEN Digest буде доступний українською та англійською мовами, його розсилатимуть наприкінці тижня. Підписатися на розсилку можна на Офіційному інтернет-представництві президента України за цим посиланням, позначивши "галочкою" OPEN Digest.

Нагадаємо, у жовтні РНБО опублікувала глосарій для ЗМІ та чиновників щодо протидії російській пропаганді. Він містить перелік назв, термінів та словосполучень, рекомендованих для використання.