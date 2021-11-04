Арахамія анонсував відставку ще двох міністрів через пів року

Верховна Рада може відправити у відставку ще двох міністрів. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна"..

"Дві є (відставки міністрів, - ред.). Але ж ви знаєте добру традицію, що я вам не скажу (про кого саме йдеться, - ред.) до останнього моменту", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту.

На уточнювальне запитання, коли Рада може розглянути ці кадрові питання, Арахамія відповів: "Через пів року".

Нагадаємо, в середу Верховна Рада відправила у відставку п'ятьох членів уряду: першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єра – міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, віцепрем'єра та очільника Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, міністра оборони Олексія Тарана та екології Романа Абрамовського. Сьогодні відомства отримали нових керівників: міністром оборони став Резніков, його місце в Мінреінтеграції посіла нардеп Ірина Верещук. Керівник ДМС Павло Рябікін став міністром стратегічних галузей промисловості, а заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко сіла в крісло першого віцепрем'єра та міністра економіки.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін".