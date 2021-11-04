Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Безпековий екватор Зеленського
Безпековий екватор Зеленського
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
ГоловнаПолітика

Верещук: для реінтеграції Донбасу потрібна "м'яка сила"

Нова міністриня підтримала концепцію свого попередника.

Нова керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в основі її роботи лежатиме концепція "м'якої сили".

Про це вона сказала журналістам в кулуарах Верховної Ради після призначення, відповідаючи на питання, що потрібно для реінтеграції Донбасу.

"Для цього треба м'яка сила. Нам потрібно робити все, щоб люди відчували, що вони потрібні нашій державі, що, незважаючи на те, чи зі Львова, чи Краматорська, чи Донецька, чи Луганська - всі ми українці, ми маємо свою державу, за яку треба боротися і триматися. Я сподіваюся, що м'яка сила спрацює для реінтеграції. Деокупація - це до нашої армії, це інша стратегія", - заявила Верещук.

Нагадаємо, що Ірина Верещук у четвер, 4 листопада, була призначена на посаду глави Мінреінтеграції, після того як її попередник Олексій Резніков перейшов на посаду міністра оборони.

У 2020 році в програмному інтерв'ю, яке Резніков дав LB.ua, він казав, що Міністерство реінтеграції буде "міністерством м'якої сили".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також