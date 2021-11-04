Нова керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в основі її роботи лежатиме концепція "м'якої сили".

Про це вона сказала журналістам в кулуарах Верховної Ради після призначення, відповідаючи на питання, що потрібно для реінтеграції Донбасу.

"Для цього треба м'яка сила. Нам потрібно робити все, щоб люди відчували, що вони потрібні нашій державі, що, незважаючи на те, чи зі Львова, чи Краматорська, чи Донецька, чи Луганська - всі ми українці, ми маємо свою державу, за яку треба боротися і триматися. Я сподіваюся, що м'яка сила спрацює для реінтеграції. Деокупація - це до нашої армії, це інша стратегія", - заявила Верещук.

Нагадаємо, що Ірина Верещук у четвер, 4 листопада, була призначена на посаду глави Мінреінтеграції, після того як її попередник Олексій Резніков перейшов на посаду міністра оборони.

У 2020 році в програмному інтерв'ю, яке Резніков дав LB.ua, він казав, що Міністерство реінтеграції буде "міністерством м'якої сили".