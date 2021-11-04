Закон про перехідний період на Донбасі цього року в Раді не розглядатимуть, – Верещук

Законопроєкт “Про засади державної політики перехідного періоду” №5844 цього року в залі парламенту не розглядатимуть, спершу потрібно врахувати зауваження Венеційської комісії.

Про це під час виступу повідомила кандидатка в міністри з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Щодо 5844 – дісйно, Венеційська комісія надала перелік досить детальних рекомендацій і зауважень, які треба врахувати. Я не скажу, що це трапиться до кінця цього року, але у 2022 році ми плануємо, що цей законопроєкт уже буде в залі парламенту", – зазначила вона.

На питання про імплементацію так званої формули Штайнмаєра Верещук відповіла, що це відноситься до політичних питань, а спершу треба виконати безпекові умови, а потім переходити до політики.

"Формула Штайнмаєра відноситься саме до політичних питань. Тому коли досі на тимчасово непідконтрольній українській території не може дістатися Червоний хрест, не можемо міняти наших полонених, ми не можемо говорити про політичні питання. Спочатку безпека – потім політичні врегулювання", – зазначила вона.

Нагадаємо, законопроєкт про перехідний період був схвалений урядом в серпні. Він має на меті визначити базові засади ("червоні лінії") деокупації та реінтеграції; уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; впорядкувати та осучаснити існуючу профільну термінологію, а також запровадити поняття, які розкривають його новели — терміни перехідна юстиція, конвалідація, тимчасова окупація.

Крім того, документ має розподілити регулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців; посилити соціальний зв’язок з тимчасово окупованими територіями; запровадити елементи перехідної юстиції, зокрема відповідальність за правопорушення, пов’язані з тимчасовою окупацією та інше.

Також пропонується визначення термінології, яка повинна бути єдиною для всього законодавства. Це як нові, так і вдосконалені терміни: окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокупувані території, реінтеграція деокупуваних територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Венеційська комісія у висновку зазначила, що проєкт закону пропонує створити лише загальну правову рамку для різноманітних заходів перехідного періоду, через що чітко передбачити вплив цього закону у разі ухвалення не є можливим.

Натомість виконання рамкового закону у багатьох деталях залежатиме насамперед від імплементуючих законів та підзаконних актів, які необхідно буде розробити в майбутньому.

"Через загальні та розмиті норми... проєкт більше нагадує політичні вказівки, ніж нормативно-правовий акт", – зазначається у висновку комісії.