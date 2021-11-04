Помер колишній депутат Георгій Крючков

Йому було 92 роки.

На 93-му році життя помер народний депутат України 3, 4 скликань (Комуністична партія), голова комітету з питань національної безпеки і оборони (1998-2000 р., 2002-2006 р.) Георгій Крючков.

Про це у Facebook повідомила народний депутат України 7-го скликання Ірина Спіріна.

Георгій Крючков у 1951-1955 рр. працював в управлінні Міністерства юстиції УРСР при Запорізькому облвиконкомі. Обіймав різні посади в місцевих структурах Компартії України.

Був народним депутатом України третього (березень 1998 - квітень 2002 р.) та четвертого скликань.

З липня 1998 р. по лютий 2000 р. та з червня 2002 по квітень 2006 р. обіймав посаду голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.