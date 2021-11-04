У Запорізькій області Служба безпеки України викрила потужну підпільну зброярню, яку обладнали під вивіскою "ремонт побутової техніки".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Нелегальним збутом зброї та засобів ураження займалася організована група, до складу якої входив колишній співробітник міліції.

Зловмисники ремонтували та приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу. Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою "ремонт побутової техніки" у підвалі житлового будинку одного з міст регіону.

Готову продукцію ділки пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією тактико-технічних характеристик відновленої зброї. Клієнтів вони підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи і переправляти їм товар поштою.

Серед вилученого у зловмисників – відновлені зразки кулеметів, набої та артилерійський порох.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували декілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки. Під час обшуків за місцями їх проживання та у підпільній зброярні правоохоронці виявили: пістолет-кулемет системи Дегтярьова; 10 гвинтівок Мосіна; складові частини пістолетів ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7; набої різного калібру та холодну зброю.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Одному з організаторів групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ викрили поліцейського патрульної служби полку спецпризначення "Київ" та його спільника, які торгували зброєю та боєприпасами з району проведення ООС.