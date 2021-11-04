Україна першою у світі отримає від Сполучених Штатів ліцензію на проведення національної "Олімпіади геніїв". Урочиста церемонія підписання контракту між Малою академією наук України та засновником змагання американською організацією Terra Science and Education відбулася вчора в посольстві України в США.

Фото: пресслужба Міносвіти

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти та науки.

"У заході взяли участь Президент Terra Science and Education, засновник Genius Olympiad доктор Фехмі Дамкачі, директор Малої академії наук України Оксен Лісовий, Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова та заступник директора Малої академії наук Євген Кудрявець, який стане першим директором Genius Olympiad Ukraine", - сказано в повідомленні.

Фото: пресслужба Міносвіти

Genius Olympiad - це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу. Мала академія наук України долучилася до конкурсу Genius Olympiad 2017 року. За цей час юні українці здобули дві золотих, чотири срібних, шість бронзових нагород та 12 спеціальних призів.

Цьогоріч організатори заходу впроваджують систему національних франшиз на проведення Олімпіади Геніїв у різних країнах світу. Національний відбір стане першим етапом для участі в міжнародному фіналі в США. Запуск пілотних проєктів заплановано в Україні, Мексиці, Південній Кореї та Кувейті, але саме Україна першою підписала ліцензійний договір на проведення національного етапу конкурсу.

Як повідомляли, школярку з Нової Каховки Вікторію Панченко офіційно визнано генієм у США. Дівчину нагородили за проєкт очищення річок за допомогою очерету.