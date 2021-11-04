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Патріарха Варфоломія госпіталізували вдруге за час візиту до США

Його обстежують з метою оцінити необхідність встановлення стенту.

Патріарха Варфоломія госпіталізували вдруге за час візиту до США
Вселенский патриарх Варфоломей
Фото: EPA/UPG

Вселенського патріарха Варфоломія вдруге госпіталізували у США, де він перебуває з офіційним візитом.

В Американської архієпархії Вселенського Патріархату повідомили, що патріархові Варфоломію планують провести ангіограму - дослідження кровоносних судин.

"За результатами огляду в лікарні Mount Sinai на Мангеттені, а також консультацій з лікарями, Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій буде госпіталізований сьогодні (3 листопада, - ред.) у другій половині дня до лікарні для проведення ангіограми, яка оцінить необхідність встановлення стенту", - сказано в повідомленні.

Іншої інформації щодо стану здоров’я не повідомляють.

Нагадаємо, 23 жовтня 81-річний патріарх Варфоломій прибув з 12-денним візитом до США. Це перший візит патріарха до США з 2009 року. 24 жовтня патріарх Варфоломій мав очолити службу в Софійському соборі у Вашингтоні, в окрузі Колумбія, однак через нездужання потрапив до лікарні.

25 жовтня патріарх Варфоломій залишив лікарню. Візит предстоятеля Вселенської церкви мав тривати до 3 листопада.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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