Патріарх Варфоломій залишив лікарню і продовжив візит у США

На другий день свого візиту до США він потрапив у лікарню через недобре самопочуття.

Вселенський патріарх Варфоломій після ночі перебування в лікарні залишив її та продовжить свій візит до США.

Про це повідомив архієпископ Американський Елпідофор, передає Бі-бі-сі.

"Радий оголосити, що Його Всесвятість щойно залишив лікарню. Він почувається добре та готовий продовжити офіційний апостольський візит", - повідомив архієпископ.

На другий день свого візиту до США потрапив у лікарню через недобре самопочуття. Пресслужба Грецької православної архиєпархії Америки повідомила, що він почувався недобре перед службою у храмі Святої Софії через тривалий переліт і завантажений розклад подій після прибуття.

Лікар порадив патріарху відпочити і задля перестороги провести ніч в університетській лікарні Джорджа Вашингтона.

Нагадаємо, 23 жовтня патріарх Варфоломій прибув з 12-денним візитом до США. Це перший візит патріарха до США з 2009 року. 24 жовтня патріарх Варфоломій мав очолити службу в Софійському соборі у Вашингтоні, в окрузі Колумбія.

Наприкінці серпня 2021 року Варфоломій вперше після створення автокефальної Православної церкви України відвідав Київ.

У січні патріарх вакцинувався від короновірусу, а згодом, за даними джерел ВВС, отримав третю бустерну дозу.

Вселенський патріарх вважається першим серед рівних предстоятелів православних церков світу й має резиденцію у Константинополі (Стамбулі).