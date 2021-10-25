У Судані військові арештували прем’єра і чотирьох міністрів

Арештовано також кількох міністрів і високопосадовців.

Уранці 24 жовтня невідомі військові сили взяли в облогу будинок прем’єр-міністра Судану Абдалли Хамдука і помістили його під домашній арешт.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на телеканал Al Hadath.

Зазначається, що арешт Хамдока стався незабаром після того, як військові Судану заарештували кількох цивільних чиновників, включаючи міністрів кабінету міністрів, радника прем'єр-міністра з питань ЗМІ та члена правлячої Суверенної ради країни.

За повідомленням кореспондента Al Jazeera зі столиці Хартума, "доступ до телекомунікацій обмежений" у країні, "тому отримати інформацію про те, що відбувається, дуже важко".

Місяць тому ЗМІ повідомили про спробу державного перевороту в Судані. Заколотники намагалися захопити державні установи в Хартумі, але їх вдалося зупинити.

Багаторічний президент Судану Аль-Башир пішов у відставку в 2019 році на фоні наймасовіших протестів за всю історію його правління, що почалися у відповідь на триразове підвищення цін на хліб і скорочення субсидій.

Після повалення його режиму була сформована перехідна адміністрація з військових та цивільних осіб. Її завдання - створити умови для переходу країни до нормального функціонування.

Республіка Судан розташована на північному сході Африки, на півдні від Єгипту.