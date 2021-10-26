У Росії бойовика "ДНР" засудили до 22 років колонії

Чоловік скоїв убивство в лютому 2014 року, виходячи з "радикальних поглядів" і "неприязні до співробітників правоохоронних органів".

Суд в російському Санкт-Петербурзі засудив місцевого жителя Антона Головирцева до 22 років позбавлення волі. Чоловіка визнали винним у вбивстві курсанта місцевого університету МВС і підготовці вибуху поста патрульної служби.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як сказано у матеріалах кримінальної справи, Головирцев скоїв убивство в лютому 2014 року, виходячи з "радикальних поглядів" і "неприязні до співробітників правоохоронних органів". За даними слідства, на той момент він ніде не працював і не вчився, при цьому захоплювався зброєю і стрільбою.

У березні 2015 року Головирцев встановив вибуховий пристрій на сходинці поста ДПС в одному з районів Санкт-Петербурга, але бомбу встигли виявити і знешкодити. У жовтні його соратник встановив такий самий пристрій біля посту ДАІ у іншому районі міста, і він спрацював. Під час вибуху серйозні поранення отримала жінка, яка перебувала поруч - їй, зокрема, відірвало ступню.

ЗМІ повідомляють, що між цими подіями Головирцев встиг взяти участь у збройному конфлікті на сході України на боці бойовиків так званої "Донецької народної республіки".

Зазначається, що вину в інкримінованих злочинах він визнав.

Нагадаємо, 6 жовтня Апеляційний суд у Чехії затвердив 20-річний вирок для громадянина Чехії Мартіна Кантора, засудженого за участь у боях проти України на боці російських збройних формувань.