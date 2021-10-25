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Україну вперше запросили до розширеного формату Конференції національних директорів озброєнь у штаб-квартирі НАТО

Під час конференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Україну представлятиме заступник голови міноборони Олександр Носов.

Україну вперше запросили до розширеного формату Конференції національних директорів озброєнь у штаб-квартирі НАТО
Фото: inforesist.org

Україну вперше запросили до розширеного формату Конференції національних директорів озброєнь у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, засідання відбудеться завтра, 26 жовтня.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов, повідомляє пресслужба Міноборони.

“Завтра, 26 жовтня, в Брюсселі під головуванням Генерального Секретаря НАТО Єнса Столтенберга, відбудеться засідання вищого дорадчого Комітету Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь – Конференції національних директорів озброєнь. Вперше за понад півстоліття діяльності Комітету представник України запрошений до участі у питаннях, які раніше були прерогативою виключно країн-членів НАТО”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що заступник голови міноборони Олександр Носов представлятиме Україну під час конференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За його словами, Україна раніше залучалась до участі у засіданнях Конференції, але наразі вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО, зокрема, інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

Олександр Носов, акцентував увагу, що Конференція національних директорів озброєнь Альянсу проходитиме одразу після того, як минулого тижня, 21 жовтня 2021 року, Міністри оборони країн НАТО затвердили новий план оборони союзу під час конфліктів і криз, з метою планування негайного формування сил Альянсу у потрібний час і в потрібному місці.

У Брюсселі також заплановані двосторонні зустрічі представника Мінобоорони з Національними директорами з озброєння держав-членів НАТО.

Конференція національних директорів з озброєння (Conference of National Armaments Directors-CNAD) з 1996 року є вищим дорадчим Комітетом Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь. Вона координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки. До роботи Конференції залучаються керівники національних відомств або відповідних підрозділів відомств, які відповідають за формування та реалізацію політики у сфері озброєння і військової техніки.

Нагадаємо, що 19 жовтня Україну відвідав міністр оборони США Ллойд Остін. Під час свого візиту він заявив, серед іншого, що Україна може вступити до НАТО після проведення необхідних реформ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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