Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов

Кандидатуру Резнікова президент розглядає насамперед як дипломата і комунікатора, а не реформатора сектору оборони.

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. Як повідомив головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, на місці Андрія Тарана глава держави бачить віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

"Новий кандидат в міністри Резніков не був раніше пов'язаний з питаннями оборони і безпеки. Це професійний адвокат, який не мав стосунку до бойових дій і оборонного планування. Тому Резніков буде для Офісу керованою фігурою, йому буде потрібно чимало часу для того, щоб вникнути в суть того хаосу, що відбувається, і виробити в ньому якусь логіку і стратегію", - пояснив Бутусов у фейсбуці.

Іншим кандидатом, який розглядався Зеленським, була колишня кандидатка в мери Києва нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук. За даними джерел Цензор.Нет, головною мотивацією Зеленського є бажання мати "говіркого" міністра оборони замість "мовчазного" Тарана, який не дає інтерв'ю і пресконференцій через великі труднощі зі послідовним викладом думок.

На думку Бутусова, Таран "абсолютно очевидно фізично нездоровий і нездатний виконувати обов'язки міністра".

Журналіст стверджує, що проти зміни міністра оборони виступає, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, бо нібито Таран не заважає Банковій у ручному режимі впливати на будь-які питання, зокрема, держзакупівлі.

Кадрові питання "Слуги народу" збиралися обговорювати на великому засіданні фракції в Трускавці, однак потім це питання відклали. Голова парламенту Руслан Стефанчук ще 14 жовтня говорив, що наразі питання перестановок у Кабміні в порядку денному немає, але кадрові питання розглядаються і без внесення до нього.

Серед найімовірніших кандидатів "на виліт" називали міністрів захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та аграрної політики і продовольства Романа Лещенка.

19 жовтня Абрамовський написав заяву на звільнення. У Раді пояснили, що Абрамовського відправлять у відставку через корупцію екоінспекцій на місцях.

Ще на початку вересня заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") допускала відставку міністра оборони Андрія Тарана і віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Також була інформація про можливу відставку очільниці Міністерства соціальної політики Марини Лазебної, проте наразі вона не підтвердилася.