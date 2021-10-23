Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи. Такий крок повинен збільшити поставки і полегшити енергетичну кризу в регіоні.
Як повідомив Зеленський в коментарі Bloomberg, знижка поширюється на обсяги природного газу, що перевищують договірні 40 мільярдів кубометрів на рік, які Україна вже транспортує до Європи з Росії.
Нагадаємо, раніше сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Ради заявив, що Україна готова забезпечити додатковий транзит газу до ЄС обсягом у 55 млрд куб. м на рік на спеціальних умовах.
Наразі українська ГТС використовується менше ніж на третину від загальної транзитної потужності у 146 млрд куб. м у рік.