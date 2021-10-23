Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу

Знижка поширюється на обсяги природного газу, що перевищують договірні 40 мільярдів кубометрів на рік.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи. Такий крок повинен збільшити поставки і полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Як повідомив Зеленський в коментарі Bloomberg, знижка поширюється на обсяги природного газу, що перевищують договірні 40 мільярдів кубометрів на рік, які Україна вже транспортує до Європи з Росії.

Нагадаємо, раніше сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Ради заявив, що Україна готова забезпечити додатковий транзит газу до ЄС обсягом у 55 млрд куб. м на рік на спеціальних умовах.

Наразі українська ГТС використовується менше ніж на третину від загальної транзитної потужності у 146 млрд куб. м у рік.