У Дніпрі почалось будівництво сучасної злітної смуги аеропорту

В аеропорту Дніпра почали створення нової злітно-посадкової смуги, перону та руліжних доріжок. Це дозволить приймати великі літаки та збільшити пасажиропотік до 4 млн осіб. Подробиці розповіла пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«Будівництво нової злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра – історична подія. Важливий проєкт для Дніпропетровської області та для України в цілому. Адже сучасне летовище – не лише можливість подорожувати з комфортом. Це залучення інвестицій, розвиток економіки, інфраструктури, туризму», – зазначив перший заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Орлов.

Роботи, які виконуються за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», передбачають створення смуги протяжністю 3 200 м і шириною 45 м. Її оснастять новітнім світлосигнальним та радіотехнічним обладнанням, яке дозволить садити літаки навіть в туман.

Також проєкт передбачає нову систему енергоживлення, потужне водовідведення та сучасні очисні споруди.

Наразі ведуться підготовчі роботи, до яких залучено 40 одиниць техніки та близько 100 фахівців. Їх кількість будуть нарощувати.

Після завершення аеропорт Дніпра буде здатен приймати пасажирські літаки класу Boeing 777 та Airbus A330. Пропускна здатність аеропорту зросте з 400 тисяч пасажирів на рік до 1 млн. А в перспективі до 2045 року прогнозований пасажиропотік збільшиться до 4 млн.

Паралельно з будівництвом смуги, яке виконує Onur, приватний інвесторкомпанія DCH працює над створенням нового терміналу. Він матиме три будівлі -пасажирський термінал, VIP-термінал та адміністративно-побутовий комплекс. Тутпрацюватимуть 20 стойок реєстрації, 6 виходів на посадку, а пропускна здатністьзросте до 11 тисяч пасажирів на добу.

Як заявляв на початку року президент Володимир Зеленський,за програмою «Велике будівництво» буде проведено реконструкцію 16 аеропортів урізних містах України. Метою програми є відновлення регулярного регіональногосполучення і створення національної авіакомпанії.