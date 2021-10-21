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Держава продала два нафтогазових родовища за 395 млн гривень

Ліцензії купили державна УГВ і батько голови Львівської ОДА.

Держава продала два нафтогазових родовища за 395 млн гривень
Рабочие станции Укргаздобычи
Фото: energynews.com.ua

Державна служба геології та надр у середу, 20 жовтня, продала на аукціоні дві 20-річні ліцензії на геологічне вивчення нафтогазоносних надр з подальшим видобуванням нафти, природного газу і конденсату.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Південно-Русанівську площу буде розробляти державне "Укргазвидобування". Компанія запропонувала за ліцензію 304,6 млн гривень при стартовій ціні 92,5 млн. Ділянка розташована в Роменському районі Сумської області та Миргородському районі Полтавської області. Площа об’єкта – 317,2 кв. км. У межах ділянки знаходиться 16 ліквідованих свердловин.

Жуківська площа дісталась ТОВ "Горизонти" за 90 млн гривень при стартовій ціні 5,3 млн. За даними аналітичної системи YouControl, бенефіціарами цієї фірми є український бізнесмен Зіновий Козицький (батько голови Львівської ОДА Максима Козицького) та чех Карел Комарек через MND Ukraine (Чеська Республіка). Площа ділянки становить 57,72 кв. км.

Кілька місяців тому компанія Козицького і Комарека отримало спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр на розробку Гірського родовища природного газу на Львівщині.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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