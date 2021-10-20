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Уряд запровадив спецрахунки для облгазів на погашення 11 млрд грн боргу перед ГТС

Кошти за газ на рахунок Оператора переказуватимуть автоматично.

Уряд запровадив спецрахунки для облгазів на погашення 11 млрд грн боргу перед ГТС
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів запровадив спецрахунки для облгазів на погашення боргу у 10 млрд грн перед оператором газотранспортної системи.

Про це відомо з документів до засідання 20 жовтня, пише Економічна правда.

Порядок, затверджений урядом, передбачає відкриття облгазам в уповноважених банках поточних рахунків зі спеціальним режимом користування. Таким чином, частина коштів, сплачених споживачами за розподіл газу, автоматично перераховуватиметься Оператору на погашення боргу.

Механізм розподільчих рахунків для облгазів дозволить автоматично переказувати кошти для сплати за газ ОГТС, пояснював раніше Оператор.

У вересні 2021 року облгази заборгували за відібраний для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) газ 10,9 млрд грн. За місяць борг зріс на понад 2,6 млрд грн. 

Більшість боргів належать компаніям групи РГК Дмитра Фірташа, а саме 7,7 млрд грн. У вересні саме вони збільшили борг на 1,9 млрд грн. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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