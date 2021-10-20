Facebook може змінити назву компанії

Компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, а також Instagram і WhatsApp, найближчим часом може змінити назву, пише The Verge.

За даними видання, нове ім'я поки що не відоме. Очікується, що Марк Цукерберг повідомить про ребрендинг на щорічній конференції Connect, яка запланована на 28 жовтня, проте це може відбутися й раніше.

Компанія таким чином хоче показати, що соціальна мережа - лише один з багатьох продуктів, які вона розвиває. Офіційних коментарів від Facebook з цього приводу поки що не було.

Видання пише, що нова назва, ймовірно, буде відсилкою до концепції метавсесвіту (metaverse), якою зараз займається Марк Цукерберг. У липні Цукерберг розказав The Verge, що протягом кількох наступних років Facebook "здійснить перехід від сприйняття нас як компанії соціальних мереж до компанії метавсесвіту".

Для розробки метавсесвіту Facebook планує найняти 10 тисяч нових працівників у Євросоюзі протягом п'яти років, повідомила компанія раніше на цьому тижні. Їх шукатимуть в першу чергу в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Польщі, Нідерландах та Ірландії.

Можливо, нова назва Facebook буде мати відношення до ігрового VR-проєкту Horizon, який компанія розвивала останні роки.

При цьому сама соціальна мережа збереже назву Facebook.

Facebook не перша технологічна компанія, яка вирішила змінити назву в процесі свого розвитку. У 2015 році Google реорганізувався в холдингову компанію Alphabet, а 2016 року Snapchat став Snap Inc.