У Канаді до кінця року почнуть будувати космодром під українські ракети "Циклон-4М", - Уруський

Канадська компанія Maritime Launch Services LTD до кінця 2021 року збирається почати будівництво космодрому, з якого запускатимуть українські ракети "Циклон-4М". Він буде розташований у провінції Нова Шотландія на сході Канади.

Про це повідомив в фейсбуці віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Вирішені всі бюрократичні питання з обох сторін і вже наприкінці 2021 року в канадській провінції Нова Скотія розпочнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракети-носії "Циклон 4М", - повідомив чиновник.

Уруський в вівторок, 19 жовтня, говорив про це з директором Maritime Launch Services Стівом Матьє. Той розказав, що компанія вже має попередні домовленості з американськими замовниками про запуск їхніх супутників українською ракетою.

Перший з них заплановано на кінець 2023 року.

Нагадаємо, що раніше ракета-носій "Циклон-4" призначалася для Бразилії. Але укладений 2003 року договір про довгострокове співробітництво щодо використання РН "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара в односторонньому порядку денонсувала бразильська сторона влітку 2015 року. Згідно з процедурою, рішення про денонсацію договору набуло чинності влітку 2016 року.

У Києві припускали, що рішення Бразилії розірвати співпрацю могло бути ухвалене під політичним тиском: бразильці розраховували на поглиблення співпраці з РФ. У новій ситуації Україна озвучила плани створити альтернативний перспективний стартовий майданчик для РН "Циклон-4" в Північній Америці.

У 2017 році проєкт підібрала канадська Maritime Launch Services, яка вирішила побудувати космодром у Новій Шотландії.