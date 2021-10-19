Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
ГоловнаЕкономікаБізнес

У Канаді до кінця року почнуть будувати космодром під українські ракети "Циклон-4М", - Уруський

Всі бюрократичні питання вирішені з обох сторін.

У Канаді до кінця року почнуть будувати космодром під українські ракети "Циклон-4М", - Уруський
Фото: itc.ua

Канадська компанія Maritime Launch Services LTD до кінця 2021 року збирається почати будівництво космодрому, з якого запускатимуть українські ракети "Циклон-4М". Він буде розташований у провінції Нова Шотландія на сході Канади.

Про це повідомив в фейсбуці віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Вирішені всі бюрократичні питання з обох сторін і вже наприкінці 2021 року в канадській провінції Нова Скотія розпочнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракети-носії "Циклон 4М", - повідомив чиновник.

Уруський в вівторок, 19 жовтня, говорив про це з директором Maritime Launch Services Стівом Матьє. Той розказав, що компанія вже має попередні домовленості з американськими замовниками про запуск їхніх супутників українською ракетою.

Перший з них заплановано на кінець 2023 року.

Нагадаємо, що раніше ракета-носій "Циклон-4" призначалася для Бразилії. Але укладений 2003 року договір про довгострокове співробітництво щодо використання РН "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара в односторонньому порядку денонсувала бразильська сторона влітку 2015 року. Згідно з процедурою, рішення про денонсацію договору набуло чинності влітку 2016 року.

У Києві припускали, що рішення Бразилії розірвати співпрацю могло бути ухвалене під політичним тиском: бразильці розраховували на поглиблення співпраці з РФ. У новій ситуації Україна озвучила плани створити альтернативний перспективний стартовий майданчик для РН "Циклон-4" в Північній Америці.

У 2017 році проєкт підібрала канадська Maritime Launch Services, яка вирішила побудувати космодром у Новій Шотландії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також