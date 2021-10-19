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Xiaomi з 2024 року почне випускати автомобілі

Китайський виробник смартфонів виходить на новий для себе ринок електрокарів.

Xiaomi з 2024 року почне випускати автомобілі
Фото: news.mydrivers.com

Китайська технологічна компанія Xiaomi з 2024 року почне випускати електромобілі.

Про це на зустрічі з інвесторами розказав генеральний директор компанії Лей Цзюнь, пише Reuters.

У березні в Xiaomi заявили, що мають намір інвестувати до 10 млрд доларів у виробництво електромобілів протягом наступних десяти років. Компанія зареєструвала автомобільний підрозділ Xiaomi Motors наприкінці літа.

Перший автомобільний завод компанії буде розташований біля Пекіна, пишуть китайські ЗМІ.

За словами Лей Цзюня, Xiaomi вирішила увійти в автомобільний бізнес не для того, щоб "бути в центрі уваги". За його словами, спектр продуктів Xiaomi - від смартфонів до рішень розумного дому - становить велику інтелектуальну екосистему, і електромобіль стане її дуже хорошим доповненням. 

Нагадаємо, що літом 2021 року Xiaomi вперше стала світовим лідером з продажу смартфонів, обійшовши американську Apple та корейську Samsung.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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