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​Bloomberg: Зеленський хоче звільнити голову НБУ

Офіс президента нібито шукає кандидата, за якого могла б проголосувати Рада.

​Bloomberg: Зеленський хоче звільнити голову НБУ
Фото: facebook/Кирило Шевченко

Президент Володимир Зеленський незадоволений роботою голови Національного банку Кирила Шевченка і хоче його звільнення.

Про це у понеділок, 18 жовтня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на трьох людей, знайомих із намірами президента України.

В той же час Офіс президента відкинув чутки про кадрові зміни в керівництві Національного банку, а в самому НБУ заявили, що банк має багато важливих завдань і його команда продовжує працювати над їх виконанням.

Звільнення та призначення голови Національного банку відноситься до повноважень Верховної Ради, більшість у якій становлять депутати від президентської фракції "Слуга народу". Втім, агентство нагадало, що раніше Зеленському, попри всі зусилля, не вдалося добитися від Ради призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Пошуком кандидата на посаду голови НБУ, який був би прийнятним для депутатів, нібито займається голова Офісу президента Андрій Єрмак. Поки що цей процес триває.

Нагадаємо, що Кирило Шевченко в інтерв'ю LB.ua недавно сказав, що не бачить підстав для звільнення.

Він займає посаду з липня 2020 року.

У 2021 році Національний банк під його керівництвом чотири рази підвищив облікову ставку в рамках боротьби з високою інфляцією. Міністр економіки Олексій Любченко у серпні публічно розкритикував НБУ за такі дії, бо, на його думку, таргетування інфляції в "книжковому варіанті" в Україні не працює. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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