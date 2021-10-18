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Ексрадник адміністрації Обами увійшов до Ради директорів компанії “Велта” Новини компаній

Він охопить напрямок стратегічного партнерства компанії з ринком США.

Ексрадник адміністрації Обами увійшов до Ради директорів компанії “Велта”

ТОВ ВКФ “Велта”, що видобуває титанову руду на Кіровоградщині, офіційно повідомила про створення та входження першого члена Меттью Х. Мюррея до Консультативної Ради материнської компанії Velta Holding US Inc . Він охопить напрямок стратегічного партнерства компанії з ринком США.

“Я пишаюся призначенням у якості першого члена Консультативної ради і радий можливості співпрацювати з “Велтою” заради зміцнення економічних відносин між Україною і США у стратегічно важливому титановому секторі”, прокоментував він.

Наразі містер Мюррей є управляючим партнером Sovereign Ventures LLC, американської консультативної фірми, яка працює з підприємцями в галузі науки, техніки, кібербезпеки, штучного інтелекту та ін., над створенням етичних підприємств та технологічних інновацій для подолання критичних задач державної політики.

З 2012 по 2017 рік він входив до адміністрації президента Обами у якості заступника помічника міністра зі співпраці з Європою, Близьким Сходом та Африкою у Міністерстві торгівлі США, а також був старшим радником з питань управління та верховенства права в Агенції міжнародного розвитку.

Нагадаємо, що в 2019 році в компанію увійшов Роберт Джеймс Вулсі, екс-директор Центрального розвідувального управління США, член Національної комісії з питань енергетичної політики та Комітету з питань оборонної політики.

Окрім того, компанія повідомила про розділення гірничодобувного та інноваційного бізнес-напрямків.

Виключно у гірничодобувному секторі продовжить роботу українська ТОВ ВКФ “Велта”, що входить до холдингової структури Velta Holding US Inc, США. Компанія володіє Бирзулівським та Лікарівським родовищами ільменітових руд.

Натомість холдинг TitanEra Inc (США) сконцентрував у структуру високотехнологічні бізнес-напрямки: ТОВ “Велта РД Титан” — науково-дослідну лабораторію, та ТОВ “ТитанЕра”, яка розпочала будівництво першого в світі пілотного заводу з виготовлення титанового порошку та кінцевих титанових продуктів.

Генеральним директором обох холдингів є Бродський Андрій Вікторович. ТОВ ВКФ “Велта” залишається постачальником титанової сировини для ТОВ “ТитанЕра”, що дозволяє реалізувати повну вертикальну інтеграцію в рамках холдингів.

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