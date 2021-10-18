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На Полтавщині створюють першу обласну систему відеоспостереження

Реалізують проєкт у межах Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

На Полтавщині створюють першу обласну систему відеоспостереження
Фото: http://svit24.net

У Полтавській області створюють першу систему централізованого відеоспостереження «Безпечна Полтавщина». Вона стане найбільшим проєктом із цифровізації регіону. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов на своєму офіційному Telegram-каналі.

«Як буде влаштована система? На виїздах із великих міст і вздовж основних транспортних магістралей, наприклад, у Решетилівці, Хоролі, на трасі М-03, встановимо 42 відеовузли. На кожному з них – по три камери, які фіксуватимуть номери, марку й колір автівок, запам’ятовуватимуть їхній маршрут та будуть моніторити ситуацію довкола. Надалі кількість відеовузлів плануємо збільшувати», – розповів Олег Синєгубов.

Загалом система дає змогу попереджати й розкривати злочини незалежно від місця їх скоєння, удосконалювати антитерористичний захист, оперативно реагувати на надзвичайні події та координувати їхню ліквідацію. Наприклад, коли автомобіль тікає з місця аварії, правоохоронці бачать на камері номер автівки, вбивають у базу, вона одразу видає маршрут, яким рухалося або рухається в режимі реального часу авто.

«Правоохоронці, рятувальники й інші служби одночасно отримають «очі» по всій області. Система централізована, тому, крім відеовузлів, до неї зможуть доєднатися будь-які камери, які відповідатимуть необхідним технічним вимогам. Це, наприклад, камери територіальних громад, будь-яких установ й організацій або навіть камери, які встановлені на вашому будинку чи подвір’ї, – зазначив Олег Синєгубов. – Зараз усе відеоспостереження в області фактично працює порізно. Коли запустимо «Безпечну Полтавщину», вся інформація стікатиметься до моніторингових центрів у Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області та в Полтавській ОДА. В перспективі ця система може інтегруватися до загальнонаціональної мережі безпеки, що дасть змогу об’єднати декілька областей в одну державну мережу».

Нині з-закордону до України вже прибули сервери та софт, незабаром їх встановлюватимуть, також приїхали оглядові камери. Ще два види камер чекають протягом місяця.

«Безпечну Полтавщину» створюють коштом обласного бюджету. Реалізують проєкт у межах Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки, яку голова Полтавської ОДА презентував на початку цього року.

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