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В Полтавській області перевернувся автобус, постраждали 11 осіб

Автобус з'їхав у кювет та впав на бік.

Фото: pl.npu.gov.ua

У понеділок вранці на дорозі Київ - Харків недалеко від села Карпилівка (Лубенський район Полтавської області) перевернувся пасажирський автобус Scania, який їхав у столицю з Луганської області.

На сайті Національної поліції повідомляється, що автобус під керуванням 56-річного водія з’їхав із проїзної частини дороги та перевернувся на бік.

У автобусі їхали двадцять два пасажири та двоє водіїв. Унаслідок ДТП водієві та десятьом пасажирам надають допомогу лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

Фото: pl.npu.gov.ua

Поліція збирається відкрити за фактом аварії провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, що 10 жовтня велика ДТП сталася на трасі Київ - Одеса. Там вантажівка врізалась у рейсовий автобус. В результаті аварії загинули двоє людей, ще дев’ять пасажирів автобусу з травмами різної тяжкості доставлені у лікарню.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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