Автомобіль з російською телеведучою Собчак потрапив у ДТП зі загиблими

Автомобіль з російською телеведучою Ксенією Собчак потрапив в аварію на трасі між Адлером і Червоною Поляною.

Про це пише interfax.ru з посиланням на інформоване джерело.

Аварія трапилася ввечері 9 жовтня. Сталося лобове зіткнення двох автомобілів, в одному з яких Собчак була пасажиром. Вона не постраждала, а після ДТП поїхала на іншій машині.

Відомо, що у другому автомобілі було три людини: одна з них загинула на місці, друга померла у лікарні, а третя перебуває у важкому стані.

Пізніше в прес-службі ВДІБДР УВС Сочі повідомили, що в суботу, 9 жовтня, в Сочі дійсно сталося зіткнення двох іномарок, однак не уточнили, хто знаходився в автомобілях.

“В результаті ДТП загинула дівчина-пасажир автомобіля Voklswagen. Обставини ДТП з’ясовуються”, – сказав співрозмовник агентства.