Тайвань не змусять підкоритися Китаю, – президентка острова

Тайвань не змусять підкоритися Китаю, заявила президентка острова Цай Інвень.

“Тайвань буде продовжувати зміцнювати свою оборону, щоб ніхто не міг змусити острів піти шляхом, який запропонував Китай, що не передбачає ні свободи, ні демократії”, – заявила вона, пише reuters.com.

Інвень заявила, що сподівається на послаблення напруги і повторила, що Тайвань не буде "діяти необдумано".

“Але не повинно бути абсолютно ніяких ілюзій про те, що народ Тайваню підкориться під тиском”, – сказала вона у своєму виступі біля президентського офісу в центрі Тайбею.

Інвень заявила, що острів продовжить зміцнювати національну оборону і демонструвати свою рішучість до захисту.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін назвав неминучим возз'єднання Китаю з Тайванем. Сі заявив, що відокремлення Тайваню сталося через слабкість китайської нації і возз'єднання станеться відповідно до її відродження.

Зараз Тайвань піддається зростаючому військовому і політичному тиску з боку Пекіна. Зокрема мова йде про неодноразові місії китайських ВПС у так званій ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Тайваню. Це зі свого боку викликає стурбованість міжнародного співтовариства.

Міністр національної оборони Тайваню Чіу Куо-чен заявив, що напруженість у відносинах з Китаєм є найгіршою за 40 років. Він також вважає, що КНР буде повністю готовою для вторгнення на Тайвань до 2025 року.

Острів Тайвань перебуває під контролем Республіки Китай, але з погляду Комуністичної партії КНР, він є провінцією материкового Китаю. Попри це, Тайвань має представництво більше ніж у 70 країнах світу, у тому числі у 18 країнах Європи.