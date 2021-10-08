Юристи зі США допомагали Китаю купити "Мотор Січ", - Pandora Papers

Журналісти проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) виявили, що угоду з продажу акцій української авіабудівної компанії "Мотор Січ" китайському інвестору розробляла американська юридична фірма DLA Piper.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За інформацією розслідувачів OCCRP, акції українського авіабудівного гіганта «Мотор Січ», які належали трудовому колективу та менеджменту компанії, продали новим власникам у 2015 році. Ініціював продаж акцій «Мотор Січі» її директор та акціонер В'ячеслав Богуслаєв.

Угода була таємною, але за два роки набула міжнародного розголосу, оскільки через неї Україна могла втратити унікальні військові технології. Натомість їх міг отримати Китай.

Масштабний витік інформації про офшори Pandora Papers містив згадки і про «Мотор Січ»: а саме про план, за яким китайський інвестор мав взяти під контроль цей стратегічний український актив. Як виявили представники OCCRP, за цим планом стояла велика юридична фірма зі США DLA Piper.

"Документ цієї компанії, де пропонувався алгоритм придбання акцій, не підписаний, однак розвиток подій навколо «Мотор Січі» збігаються із планом, який, вірогідно, написали юристи DLA Piper", - йдеться у повідомленні.

"Непідписаний проєкт угоди деталізував план, згідно з яким три офшорні компанії, зареєстрована на Британських Віргінських островах Skyrizon Aircraft Holdings та кіпрські Reckoner Investment та Argio Investment мають придбати шість офшорних компаній, які разом володіють контрольним пакетом акцій "Мотор Січі", – йдеться в розслідуванні OCCRP.

Журналісти припускають, що цей план був розроблений, щоб уникнути порушення українського антимонопольного законодавства.

"DLA Piper запропонувала структурувати угоду таким чином, щоб кілька підставних компаній придбали великі частки «Мотор Січі», а власники цих офшорних інструментів використовувалися як видимі довірені особи, що сховали б справжніх власників Beijing Skyrizon. В результаті жодна компанія не матиме більше від 25% акцій, необхідних для перевірки на дотримання (українського) антимонопольного законодавства", – пишуть автори розслідування.

DLA Piper заявила журналістам-розслідувачам, що "не коментує питання клієнтів, але дотримується «найвищих стандартів етики та професіоналізму".

Як зазначають журналісти, DLA Piper, яка хоч і продала свою українську філію, досі бере участь у цій справі. Так, вона є, за даними медіа, однією з трьох міжнародних юридичних фірм, що представляють Beijing Skyrizon Aviation. Оскільки саме вона подає заявки на повернення заморожених українським урядом активів.

Автори журналістського розслідування наводять структуру власності головного покупця українського авіабудівного гіганта.

Так, аерокосмічна компанія Beijing Skyrizon придбала лише 9,99% акцій, через дочірню компанію Skyrizon Aircraft Holdings, зареєстровану на Британських Віргінських островах. Granum Corporation, зареєстрована в Панамі, купила ще 9,3% відсотка «Мотор Січі».

Основну масу акцій купили офшорні компанії, що належать чотирьом громадянам Китаю. Вони купили акції авіабудівного гіганта на загальну суму 407 мільйонів доларів із загальної суми угоди близько 500 мільйонів.

"Фінансування угоди на суму 500 мільйонів доларів надходило з одного джерела: державного Китайського банку розвитку, який є каналом економічної стратегії китайського уряду", – пишуть автори дослідження.

Вони згадують про ланцюжок юридичних осіб, які позичали ці гроші одне одному, аж до компаній – покупців акцій. І в підсумку акції "Мотор Січі" стали заставою за кредит Китайського банку розвитку: для частини покупців – напряму, для іншої частини – через офшорну компанію-посередника.