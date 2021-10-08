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"Укрзалізниця" анонсувала запуск 19 пар нових поїздів із грудня

Ще 49 пар поїздів прискорено.

"Укрзалізниця" анонсувала запуск 19 пар нових поїздів із грудня
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" розробила та презентувала графік руху пасажирських поїздів на 2022 рік. У ньому передбачено 19 пар нових поїздів.

Графік почне діяти з 12 грудня, повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, серед нових маршрутів: поїзд №6/5 Маріуполь - Ворохта (Рахів). В УЗ зазначають, що він стане найдовшим в Україні - 1 756 кілометрів.

Таким чином мешканці Маріуполя, Запоріжжя та Дніпра отримають пряме залізничне сполучення з Івано-Франківськом, Яремче, Ворохтою, Ясінями та Раховом. Більше того, зазначений поїзд їхатиме до Львова 21 годину замість 28 годин, як було у попередньому розкладі", - йдеться у повідомленні.

У міжнародному сполученні, крім вже звичних маршрутів, з’явиться два нові поїзди: 19/20 та №27/28 Львів - Перемишль.

Також із грудня передбачено запуск таких поїздів:

  • №43/44 Чернігів, Київ - Івано-Франківськ (дасть нові сполучення Чернігова та Києва з Моршином, Долиною, Калушем);
  • №67/68 Маріуполь - Львів (дасть нові сполучення Маріуполя, Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького, Тернополя та Львова з Христинівкою (Умань));
  • №113/114 Львів - Бахмут (дасть нові сполучення для Луцька із Львовом, Житомиром, Києвом, Полтавою, Харковом, Бахмутом).

В "Укрзалізниці" наголошують, що в новому графіку вдалося прискорити 49 пар поїздів.

Так, наприклад, поїзд №13/14 Київ - Солотвино слідуватиме з Києва на 3 год. 16 хв менше, ніж раніше, а в зворотному напрямку - на 2 год 40 хв менше.

Значно пришвидшено також поїзд №77/78 Харків - Маріуполь: з Харкова він слідуватиме на 2 год 5 хв швидше, ніж за старим графіком, а зворотно - на 3 год 29 хв швидше.

На третьому місці за "масштабами прискорення" опинився поїзд №84/83 Київ - Маріуполь. При слідуванні з Києва він проведе в дорозі на 2 год 13 хв менше, ніж раніше, а при слідуванні з Маріуполя - на 1 год 24 хв менше.

Крім цього, прискорено поїзди №45/46 Ужгород - Лисичанськ, №108/107 Одеса - Ужгород, №135/136 Чернівці - Білгород-Дністровський, №142/141 Маріуполь - Одеса, №145/146 Київ - Ізмаїл, №250/249 Чернівці - Київ та інші.

"Загалом у новому графіку руху було оптимізовано 58% поїздів, які курсували до цього", - резюмували в УЗ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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