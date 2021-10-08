DvaCom – лідер в сфері просування сайтів

Компанія DvaCom пропонує послуги із професійного створення і комплексного просування сайтів, розробок дизайну та забезпечення фірмового стилю. Якщо у вас зменшилися обсяги продаж, а бізнес здає позиції – саме час замислитися над впровадженням нових веб-розробок.

Унікальна стратегія, що передбачає впровадження інноваційних технологій в практичну діяльність компанії та 17-річний досвід роботи - це складові успіху DvaCom. Про досягнуті звершення свідчить звання лауреата премії «Лідер галузі» в сфері IT-технологій і нагорода «Золото рейтингу» у Національному Бізнес Рейтингу, що належить до найбільш авторитетних програм присвоєння рейтингу. Вибір проводиться за даними офіційної статистики шляхом порівняння ефективності діяльності найбільш перспективних компаній України.

Головні напрямки діяльності DvaCom

Проаналізувавши найчастіші причини клієнтських звернень у веб-студію, можна виділити такі основні напрямки роботи:

· Комплексний аналіз, спрямований на відповідність запитам цільової аудиторії, вимогам пошукових систем, відсутність технічних помилок. Аудит дозволяє виявити і усунути проблеми, які погіршують ранжування.

· Розробка сайтів. Виконання розкрутки сайтів по трафіку, по позиціях, способом внутрішньої і зовнішньої оптимізації, в Google. Досягнення максимального результату протягом 2-3 місяців після створення ресурсу.

Довіривши компанії DvaCom розробку стратегії просування сайтів, їх власники збільшують рівень продажу товарів або послуг через інтернет, покращують юзабіліті, мінімізують вартість залучення. Команда професіоналів створить для вашої компанії digital-рішення, які відповідають сучасним умовам розвитку бізнесу.

Проаналізувавши найчастіші причини клієнтських звернень у веб-студію, можна виділити такі основні напрямки роботи:

· Комплексний аналіз, спрямований на відповідність запитам цільової аудиторії, вимогам пошукових систем, відсутність технічних помилок. Аудит дозволяє виявити і усунути проблеми, які погіршують ранжування.

· Розробка сайтів. Виконання розкрутки сайтів по трафіку, по позиціях, способом внутрішньої і зовнішньої оптимізації, в Google. Досягнення максимального результату протягом 2-3 місяців після створення ресурсу.

Довіривши компанії DvaCom розробку стратегії просування сайтів, їх власники збільшують рівень продажу товарів або послуг через інтернет, покращують юзабіліті, мінімізують вартість залучення. Команда професіоналів створить для вашої компанії digital-рішення, які відповідають сучасним умовам розвитку бізнесу.

Відгуки клієнтів вказують на високий професіоналізм

За багато років роботи компанія отримала сотні позитивних відгуків від клієнтів, бізнес у яких вийшов на новий рівень розвитку. Це вказує на високу якість послуг, які надає компанія для своїх клієнтів.

Команда веб студії DvaCom готова допомогти у вирішенні будь-яких проблем, пов'язаних із діджіталізацією бізнесу. Вони виведуть ваш сайт на перші позиції не тільки в Google, але й в інших пошукових системах. Для цього у них є згуртована команда досвідчених фахівців, до складу якої входить понад 50 осіб. Тому вони готові приділити особливу увагу і час кожному клієнту та виконати замовлення з урахуванням ваших побажань і останніх змін в області IT-технологій.

Завдяки співпраці з компанією DvaCom, ви зможете вивести свій бізнес на вищий рівень розвитку.