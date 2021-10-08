Кабмін заклав у прогнози на 2022 рік ціну на газ $350 за тисячу кубометрів

Кабінет міністрів прогнозує, що у 2022 році ринкова ціна газу для промисловості буде знаходиться на рівні близько 350 доларів за тисячу кубометрів.

Про це під час години запитань до уряду сказав hерший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко.

"Собівартість українського газу - трохи більше 3 тисяч гривень, а у балансі споживання український газ займає половину. Ціни на [європейському] ринку - вже більше 55 тисяч. Мову треба сьогодні треба вести не стільки про населення і житлово-комунальну сферу, з якими уряд, підписавши меморандум, вирішив питання, а про промисловість, особливо хімічну, переробну, цукрову. Середньозважена ціна, яка сьогодні розраховується для економіки і буде врахована в прогнозі, - більше 350 доларів за тисячу кубічних метрів", - сказав Любченко.

Нагадаємо, що ціни на газ у Європі, звідки Україна імпортує газ, зараз знаходиться на історичних максимумах.

Вартість газових ф'ючерсів стабільно росте з середини серпня, а з кінця вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів наблизилась до 2000 доларів.