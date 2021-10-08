Міністр енергетики попередив, що опалювальний сезон буде складним

Українські ТЕЦ майже припинили виробництво електрики через ціну на газ.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українські ТЕЦ, які працюють на газу, значно скоротили виробництво електроенергії через рекордні ціни на нього. Держава планує замінити втрачені потужності за рахунок атомної генерації.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

"Цей опалювальний сезон буде складним, він проходитиме на тлі міжнародної енергетичної кризи", - заявив міністр.

"Через значний ріст цін на газ ми втратили виробників електричної енергії з газу. Теплоелектроцентралі, що працюють на газу, значно зменшили виробництво електроенергії. Відповідно, це збільшує спалювання вугілля. Виробники, які виробляють 25% електроенергії з вуглеводнів, припинили виробництво в силу ціни на газ. Це втрата в енергосистемі 3000 МВт встановленої потужності", - розказав міністр енергетики депутатам.

Водночас він запевнив, що Україна пройде зиму спокійно і без ексцесів. Галущенко пояснив, держава під час опалювального сезону 2021-2022 року буде робити ставку на атомну генерацію.

"Ми оптимізували ремонтну кампанію атомних станцій, і в цьому році атом буде працювати на рекордній потужності. Ми плануємо одночасну роботу 14 блоків з 15-ти. В порівнянні з попереднім опалювальним сезоном очікувані обсяги виробництва атомними електростанціями зростуть на 5,5 млрд КВт-год, що зменшує потребу в вугіллі орієнтовно на 3 млн тонн", - розказав Галущенко.

За його словами, самого вугілля протягом жовтня-листопада Україна має отримати близько 9 млн тонн вугілля власного видобутку і 4 млн тонн імпортного. Протягом опалювального сезону планується постачання ще 2 млн тонн.

Нагадаємо, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціація міст України і Палата місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад підписали меморандум для врегулювання проблемних питань у сфері теплопостачання та постачання гарячої води. Документ передбачає комплекс заходів для подолання кризи у сфері теплопостачання. Зокрема, розробку механізму державної компенсації економічно обґрунтованих тарифів, щоб вартість послуг лишилась на звичному рівні.