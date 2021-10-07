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Міжнародні резерви України за місяць скоротились майже на $3 млрд через пікові виплати за боргами

У вересні держава мала повернути кредиторам рекордну суму грошей.

Міжнародні резерви України за місяць скоротились майже на $3 млрд через пікові виплати за боргами
Національний банк України
Фото: Національний банк України

Міжнародні резерви Національного банку, які в кінці літа вийшли на багаторічний максимум $31,6 млрд, протягом вересня скоротилися до $28,7 млрд.

Причиною такої динаміки стали пікові виплати за державним боргом, йдеться в заяві Національного банку.

На обслуговування та погашення зовнішніх позик Україна у вересні витратила $2,557 млрд, тоді як валютні надходження уряду від розміщення облігацій внутрішньої позики становили менше $217 млн.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) зменшила їхню вартість на $202 млн.

В той же час Національний банк зміг викупити в резерви з міжбанку $139,6 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні становити близько $30 млрд.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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