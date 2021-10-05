Голова НБУ: "Ми бачимо вже, що віртуальна валюта може бути засобом накопичення"

Однак для придбання матеріальних активів її треба конвертувати в гривню.

Віртуальна валюта, а, точніше віртуальні активи, можуть бути засобом накопичення, однак для придбання квартири чи машини в Україні їх треба конвертувати в гривню.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для LB.uа розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко.

"Ми бачимо вже, що віртуальна валюта може бути засобом накопичення, як і будь-який інший нематеріальний актив…Ви можете мати такі віртуальні активи у себе в гаманці, але для того, щоб купити щось матеріальне – квартиру, машину і таке інше, спочатку треба здійснити їх обмін на фіатну валюту, а саме – на гривню", - сказав він.

Шевченко розповів, що вже були звернення до НБУ від комерційних банків з пропозиціями дозволити випускати картки з криптовалютами, вмотивовані тим, що банки ж перевіряють клієнтів. Але тут виникає питання високої ризикованості таких операцій, дотримання необхідних процедур фінансового моніторингу.

"Найбільше побоювання у випадку з віртуальними активами пов’язане з їх використанням для відмивання брудних коштів і недопущенням того, щоб наша країна перетворилася на таку собі всесвітню пральню, через яку відмивають брудні гроші", - зазначив голова НБУ.

Шевченко додав, що Нацбанк розглядає те, що у нас традиційно називають "криптовалютою", "віртуальною валютою" саме як "нематеріальні, віртуальні активи", які не є засобом платежу.

"І позиція НБУ в цьому питанні – віртуальні активи не є засобом платежу в Україні, а також не можуть бути предметом обміну на майно, товари, роботи чи послуги. Це принципово. У законі ((«Про віртуальні активи», - LB.ua) це відображено. Нацбанк не буде створювати можливості для паралельного обігу чогось, що визначено як нематеріальне благо. Адже те, що у нас називають «віртуальна валюта», це не валюта по суті, а набір, елемент цифрового коду, такий собі нематеріальний актив", - зазначи він.

Голова НБУ також розповів, що немає таких активів, однак не виключив можливості того, що придбає їх, коли це буде дозволено змінами в Податковий кодекс.

Нагадаємо, раніше Шевченко зазначив, що ухвалення Верховною Радою законопроєкту "Про віртуальні активи" дає можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами. За його словами, е-гривню планують використовувати для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами.