Нову смугу в аеропорту Херсона збудують до кінця року

В Україні з’явиться ще одне летовище, здатне приймати літаки класу Boeing 737-800, 900, 737-300 та Airbus 319, 320, 321.

У Херсоні йде активна фаза робіт з будівництва нової злітно-посадкової смуги в аеропорту. Її створення в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» дозволить міжнародному аеропорту «Херсон» приймати важкі пасажирські лайнери і значно збільшити пасажиропотік.

Свіжі фото опублікував у Facebook заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

«Велике будівництво» прийшло в аеропорт Херсона. До кінця року тут буде нова злітно-посадкова смуга. На частині фото добре видно величезний котлован, який вирили на місці, де раніше були старі бетонні плити. Основа під ними виявилась нестійкою. Її укріплять, влаштують багатошарове покриття. Смугу продовжать і розширять», - пояснив Тимошенко.

Завдяки цьому в Україні з’явиться ще одне летовище, здатне приймати літаки класу Boeing 737-800, 900, 737-300 та Airbus 319, 320, 321.

Тимошенко нагадав, що стару злітно-посадкову смугу в аеропорту Херсона збудували ще у 1979 році. У червні 2019 року президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки побачив стан аеропорту і поставив завдання провести реконструкцію.

«Зараз херсонський аеропорт – один із перших у країні, на яких почалося масштабне оновлення за програмою президента «Велике будівництво». Нова смуга зможе приймати до 15 рейсів на добу. У сучасному світі регіональний аеропорт високого рівня – уже не розкіш, а звичайна людська потреба. Далі будуть хороші новини і з інших аеропортів України», - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що за програмою «Велике будівництво» почалось відновлення регіонального авіасполучення, що передбачає реконструкцію старих аеропортів і відкриття нових.