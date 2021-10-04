Лікарню Кривого Рогу можуть реконструювати за проєктом відомого архітектора

Реконструкція міської лікарні №2 Кривого Рогу в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» може бути проведена за проєктом архітектора з Дніпра Олексія Валентірова, який раніше був відзначений найавторитетнішим світовим виданням про архітектуру ArchDaily.

Як може виглядати лікарня, яку мешканці Кривого Рогу називають «тисячка», у Facebook показав Юрій Голик.

«Зазираючи у зовсім найближче майбутнє... Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг. Лікарня "тисячка". Вже показували один з варіантів, якою вона може бути. Ось ще один варіант від Олексія Валентірова. Класного дніпровського архітектора, один з проєктів якого - дитячий садок, побудований нами в Обухівці, потрапив на ArchDaily.com», - пише Голик.

Дитячий садок у смт Обухівка, який згадує Голик, за рахунок інноваційного проєкту і застосування новаторських технологічних рішень деякий час тому був відзначений ArchDaily як один з кращих у світі.

Тепер проєкт Валентірова розглядається як один із варіантів, який має перетворити лікарню Кривого Рогу на сучасний медичний простір, що нічим не буде нагадувати її поточний стан.

«Проєктування реконструкції лікарні в Кривому Розі в самому розпалі. Якою їй бути, буде зрозуміло найближчим часом», - додає Голик.

Нагадаємо, в Краматорську Донецької області будується нова обласна багатопрофільна лікарня, яка обслуговуватиме 2,5 млн жителів східних областей.