Шмигаль представив оновлену Програму діяльності Уряду

Прем’єр-міністр презентував документ під час виїзного засідання фракції “Слуга народу”.

Під час виїзного засідання фракції “Слуга народу” у Трускавці Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль презентував народним депутатам оновлену Програму діяльності Уряду.

Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Програма складається з трьох груп національних пріоритетів: громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів.

За словами Шмигаля, до програми увійшли спільні напрацювання урядовців, парламентарів і представників Офісу Президента, а також понад 500 залучених експертів.

“Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади”, – підкреслив Прем’єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що метою Програми є сервіс для громадян, прогнозовані джерела фінансування, досягнення очікуваних результатів і контроль за виконанням.

Також Глава Уряду зауважив, що зміниться підхід до реалізації Програми. Він передбачатиме якісне наповнення документу завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості. А також –використання ІТ-інструментів, які дозволять Програму ефективно виконувати.

“В ІТ-інструмент вже внесені всі завдання, що стоять перед Кабінетом Міністрів та міністерствами, сотні показників та таймлайнів, що дозволять в режимі реального часу розуміти як досягаються результати”, – відзначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" в межах з'їзду в Трускавці 2 жовтня буде обговорювати так званий план трансформації країни, драфт якого президент Володимир Зеленський презентував під час поїздки в США.

Також на 2 жовтня запланована панель із силовиками, де вони мають розповісти, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової. Народні депутати також обговорять кадрові питання.