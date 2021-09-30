Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
СБУ завершила розслідування у справі Семенченка
СБУ завершила розслідування у справі Семенченка
Накопичувальна пенсія: що це таке і який ефект матиме?
Накопичувальна пенсія: що це таке і який ефект матиме?
У посвідченні водія з'являться нові позначки
У посвідченні водія з'являться нові позначки
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
У Києві пасажир таксі побив до смерті чоловіка, який чіплявся до заправника
У Києві пасажир таксі побив до смерті чоловіка, який чіплявся до заправника
ГоловнаЕкономікаДержава

Низку повноважень наглядової ради "Нафтогазу" передали Вітренку і правлінню (оновлено)

Вітренку, зокрема, надається право самостійно звільняти та призначати співробітників компанії.

Низку повноважень наглядової ради "Нафтогазу" передали Вітренку і правлінню (оновлено)
Фото: Радио Свобода

Кабінет міністрів передав низку повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз України" правлінню компанії та голові Юрію Вітренку.

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні ввечері 29 вересня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Деякі повноваження наглядової ради передані правлінню "Нафтогазу", - розповів співрозмовник.

За інформацією видання, Вітренку надається право самостійно, без рішення наглядової ради, проводити звільнення і призначення співробітників компанії.

Правлінню, до призначення наглядової ради, надаються повноваження, які не є виключною компетенцією наглядової ради. Зокрема - атверджувати внутрішні положення, в тому числі щодо внутрішнього контроля, призначати і звільняти керівників з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу.

Крім того, правлінню рекомендовано погодити угоду щодо отримання "Укртрансгазом" 48 млрд гривень від Оператора ГТС України.

Оновлено. На сайті Кабміну опублікували розпорядження від 29 вересня, у якому, зокрема, йдеться, що призначення і звільнення працівників НАК "Нафтогаз України" здійснюється головою правління без погодження з наглядовою радою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розпустив наглядову раду "Нафтогазу" та перебрав на себе її обов'язки, призначивши тимчасових членів правління - Олену Бойченко, Владислава Воловика, Маврікія Калугіна та Романа Чумака.

Вони будуть працювати "до прийняття новим складом наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” рішень щодо формування правління зазначеного товариства, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р."

Також стало відомо, що нове правління НАК буде тимчасовим. Постійну наглядову раду "Нафтогазу" планують призначити до кінця листопада. Це означає, що у неї буде тільки місяць на формування нового правління.

Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден звільнилися на початку вересня через конфлікт з головою правління компанії Юрія Вітренка. Після цього уряд вирішив звільнити й представників держави Наталії Бойко, Юлії Ковалів та Юлії Свириденко.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також