Низку повноважень наглядової ради "Нафтогазу" передали Вітренку і правлінню (оновлено)

Кабінет міністрів передав низку повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз України" правлінню компанії та голові Юрію Вітренку.

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні ввечері 29 вересня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Деякі повноваження наглядової ради передані правлінню "Нафтогазу", - розповів співрозмовник.

За інформацією видання, Вітренку надається право самостійно, без рішення наглядової ради, проводити звільнення і призначення співробітників компанії.

Правлінню, до призначення наглядової ради, надаються повноваження, які не є виключною компетенцією наглядової ради. Зокрема - атверджувати внутрішні положення, в тому числі щодо внутрішнього контроля, призначати і звільняти керівників з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу.

Крім того, правлінню рекомендовано погодити угоду щодо отримання "Укртрансгазом" 48 млрд гривень від Оператора ГТС України.

Оновлено. На сайті Кабміну опублікували розпорядження від 29 вересня, у якому, зокрема, йдеться, що призначення і звільнення працівників НАК "Нафтогаз України" здійснюється головою правління без погодження з наглядовою радою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розпустив наглядову раду "Нафтогазу" та перебрав на себе її обов'язки, призначивши тимчасових членів правління - Олену Бойченко, Владислава Воловика, Маврікія Калугіна та Романа Чумака.

Вони будуть працювати "до прийняття новим складом наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” рішень щодо формування правління зазначеного товариства, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р."

Також стало відомо, що нове правління НАК буде тимчасовим. Постійну наглядову раду "Нафтогазу" планують призначити до кінця листопада. Це означає, що у неї буде тільки місяць на формування нового правління.

Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден звільнилися на початку вересня через конфлікт з головою правління компанії Юрія Вітренка. Після цього уряд вирішив звільнити й представників держави Наталії Бойко, Юлії Ковалів та Юлії Свириденко.