Середня зарплата лікарів у 2022 році складе 22,5 тис. гривень, - Марченко

Зарплати лікарів наступного року збільшаться більш ніж уполовину.

Середній заробіток українських медичних працівників у 2022 році збільшиться і складатиме 22,5 тис. гривень.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він уточнив, що зарплати лікарів наступного року збільшаться більш ніж уполовину. На думку міністра, це сприятиме тому, щоб фахівці залишалися в Україні.

"Середня заробітна плата лікарів, за нашими розрахунками, у 2022 році має становити 22,5 тис. грн. Ми вважаємо, що це досить суттєве зростання, більш ніж у 1,6 раза. Ми вважаємо, що це дозволить, у тому числі зберегти робочі місця та залишити медиків в Україні. Тому що ми мотивуємо їх досить суттєво", - сказав міністр.

Нагадаємо, голова МВС Денис Монастирський раніше заявляв, що Міністерство внутрішніх справ вимагатиме підвищення зарплат поліцейським.