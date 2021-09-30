Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
СБУ завершила розслідування у справі Семенченка
СБУ завершила розслідування у справі Семенченка
Накопичувальна пенсія: що це таке і який ефект матиме?
Накопичувальна пенсія: що це таке і який ефект матиме?
У Києві пасажир таксі побив до смерті чоловіка, який чіплявся до заправника
У Києві пасажир таксі побив до смерті чоловіка, який чіплявся до заправника
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
Росія зірвала нараду ОБСЄ у Варшаві, - Держдеп США
Росія зірвала нараду ОБСЄ у Варшаві, - Держдеп США
У посвідченні водія з'являться нові позначки
У посвідченні водія з'являться нові позначки
Кабмін звільнив голову Міграційної служби
Кабмін звільнив голову Міграційної служби
ГоловнаЕкономікаФінанси

Середня зарплата лікарів у 2022 році складе 22,5 тис. гривень, - Марченко

Зарплати лікарів наступного року збільшаться більш ніж уполовину.

Середня зарплата лікарів у 2022 році складе 22,5 тис. гривень, - Марченко

Середній заробіток українських медичних працівників у 2022 році збільшиться і складатиме 22,5 тис. гривень.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він уточнив, що зарплати лікарів наступного року збільшаться більш ніж уполовину. На думку міністра, це сприятиме тому, щоб фахівці залишалися в Україні.

"Середня заробітна плата лікарів, за нашими розрахунками, у 2022 році має становити 22,5 тис. грн. Ми вважаємо, що це досить суттєве зростання, більш ніж у 1,6 раза. Ми вважаємо, що це дозволить, у тому числі зберегти робочі місця та залишити медиків в Україні. Тому що ми мотивуємо їх досить суттєво", - сказав міністр.

Нагадаємо, голова МВС Денис Монастирський раніше заявляв, що Міністерство внутрішніх справ вимагатиме підвищення зарплат поліцейським.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також