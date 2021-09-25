Шкарлет пообіцяв, що учителям не урізатимуть зарплати через дистанційку

"Вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само вона не може бути скорочена".

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пообіцяв, що вчителі будуть отримувати зарплати в повному обсязі під час дистанційного навчання.

Про це він сказав під час спілкування з педагогами, перебуваючи у відрядженні в Маріуполі.

"Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання. Тому хочу підкреслити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання", - йдеться в телеграм-каналі Шкарлета.

Міністр нагадав, що питання виплати заробітних плат нормоване в Кодексі законів про працю та галузевій угоді між МОН та профспілкою працівників освіти і науки.

Водночас Шкарлет наголосив на важливості вакцинації від коронавірусу вчителів і вихователів. За його словами, в даному випадку мова йдеться про здоров'я не тільки педагогів, але й учнів, вихованців та їхніх батьків.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна перейшла в "жовту" зону епідемічної небезпеки.

За умовами "жовтої" зони навчальні заклади (крім дитсадків та початкових класів), в яких не щеплено від ковіду 80% працівників, мають перейти на дистанційну форму роботи