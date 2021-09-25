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Шкарлет пообіцяв, що учителям не урізатимуть зарплати через дистанційку

"Вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само вона не може бути скорочена".

Шкарлет пообіцяв, що учителям не урізатимуть зарплати через дистанційку
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пообіцяв, що вчителі будуть отримувати зарплати в повному обсязі під час дистанційного навчання.

Про це він сказав під час спілкування з педагогами, перебуваючи у відрядженні в Маріуполі.

"Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання. Тому хочу підкреслити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання", - йдеться в телеграм-каналі Шкарлета.

Міністр нагадав, що питання виплати заробітних плат нормоване в Кодексі законів про працю та галузевій угоді між МОН та профспілкою працівників освіти і науки.

Водночас Шкарлет наголосив на важливості вакцинації від коронавірусу вчителів і вихователів. За його словами, в даному випадку мова йдеться про здоров'я не тільки педагогів, але й учнів, вихованців та їхніх батьків.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна перейшла в "жовту" зону епідемічної небезпеки.

За умовами "жовтої" зони навчальні заклади (крім дитсадків та початкових класів), в яких не щеплено від ковіду 80% працівників, мають перейти на дистанційну форму роботи

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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