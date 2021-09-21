Держкомісія вирішила перевести Україну в "жовту" зону з 23 вересня

Фото: carpathia.gov.ua

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести Україну в "жовту" зону з 23 вересня.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 р. «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;

головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Крім того, комісія доручила місцевим органам влади організувати пункти щеплень у закладах освіти або організувати виїзні мобільні вакцинальні сесії для щеплення вчителів та працівників закладів освіти.

Рекомендується запрошувати на вакцинацію родичів працівників освіти, а також родичів школярів та студентів.

При жовтому рівні діятимуть такі карантинні обмеження:

заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв. метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри;

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі тощо.

Нагадаємо, що з 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За останній тиждень було зареєстровано майже 33 тисячі нових випадків хвороби. Це на 68% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні першою дозою - 15,1% від загальної кількості населення.