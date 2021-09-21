Менше половини депутатів Ради вакцинувалися від коронавірусу

"Це ганьба, коли Верховна Рада вимагає від людей вакцинуватися, а сама цього не виконує".

Менше половини депутатів Верховної Ради вакцинувалися від коронавірусу.

Про це розказав голова медичного комітет, народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я сьогодні не запропонував, а вимагав від керівництва Верховної Ради зробити одну річ. Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, а сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді провакциновано не більше 50% депутатів. Сьогодні Верховній Раді не треба нікого заганяти в стійло з вакцинацією. Не загонимо. Я повернувся з Відня, я це бачив. Перед входом у зал, якщо вакцинований - прошу, якщо не вакцинований - за власний кошт здай антиген-тест: 15 хвилин і заходь, якщо ти перехворів. І так кожні два дні. Оце найкраща мотивація", - сказав він.

Нагадаємо, що під час цього ж ефіру міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що не виключає запровадження в Україні обов'язкової вакцинації від COVID-19.