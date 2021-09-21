​"Слуга народу" вимагає розглянути "антиолігархічний пакет", Разумков - проти (оновлено)
​"Слуга народу" вимагає розглянути "антиолігархічний пакет", Разумков - проти (оновлено)
Петраков відлучив Маліновського від збірної України
Петраков відлучив Маліновського від збірної України
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
У Росії 18-річний студент вчинив стрілянину в університеті, загинули восьмеро людей (оновлено)
У Росії 18-річний студент вчинив стрілянину в університеті, загинули восьмеро людей (оновлено)
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
Партія Путіна отримала конституційну більшість на виборах до Держдуми РФ (оновлено)
Партія Путіна отримала конституційну більшість на виборах до Держдуми РФ (оновлено)
ГоловнаПолітика

Менше половини депутатів Ради вакцинувалися від коронавірусу

"Це ганьба, коли Верховна Рада вимагає від людей вакцинуватися, а сама цього не виконує".

Менше половини депутатів Ради вакцинувалися від коронавірусу
Фото: Андрій Нестеренко

Менше половини депутатів Верховної Ради вакцинувалися від коронавірусу.

Про це розказав голова медичного комітет, народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я сьогодні не запропонував, а вимагав від керівництва Верховної Ради зробити одну річ. Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, а сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді провакциновано не більше 50% депутатів. Сьогодні Верховній Раді не треба нікого заганяти в стійло з вакцинацією. Не загонимо. Я повернувся з Відня, я це бачив. Перед входом у зал, якщо вакцинований - прошу, якщо не вакцинований - за власний кошт здай антиген-тест: 15 хвилин і заходь, якщо ти перехворів. І так кожні два дні. Оце найкраща мотивація", - сказав він.

Нагадаємо, що під час цього ж ефіру міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що не виключає запровадження в Україні обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також