Рада може розглянути законопроєкт про олігархів наприкінці тижня, - Арахамія

"Я вважаю, що це відбудеться, швидше за все, в середу або четвер".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про олігархів (№5599) у другому читанні 23 або 24 вересня.

Про це вінзаявив на брифінгу в понеділок ввечері після засідання фракції "Слуга народу".

"Ми будемо розглядати це питання. Я вважаю, що це відбудеться, швидше за все, в середу або четвер", - сказав Арахамія.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав малоймовірним розгляд законопроєкту про олігархів на наступному пленарному тижні.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.

Рішення про те, хто є олігархом, як і раніше покладається на Раду національної безпеки і оборони. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО та аргументувати своє рішення перед ними та розглядати їхні заперечення.

Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу "олігархів", яка використовуватиметься у разі ухвалення законопроєкту народними депутатами.