Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок проведе засідання, на якому буде ухвалене рішення про перехід України в "жовту" зону з 22 вересня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я та Кабінету міністрів за підсумками позачергового засідання уряду, на якому було ухвалене рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.

"Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди", - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, зараз в Україні хворими зайнято 33% реанімаційних ліжок і 29% ліжок з киснем.

При жовтому рівні діятимуть такі карантинні обмеження:

заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв. метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри;

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі тощо.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

Для верифікації приймаються міжнародні свідоцтва, "жовті" чи "зелені" внутрішні COVID-сертифікати, довідка 063/о (картка профілактичних щеплень), чинна довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

"Ми змінили підхід до карантинних обмежень та дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний та освітній процес у нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину щепитися безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби", — сказав з цього приводу прем'єр Денис Шмигаль.

Заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників хоча б одного щеплення. Цим вимогам відповідають тільки 5 350 шкіл з понад 14 тисяч. Для верифікації безпечності працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати.

Нагадаємо, що з 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За останній тиждень було зареєстровано майже 33 тисячі нових випадків хвороби. Це на 68% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні першою дозою - 15,1% від загальної кількості населення.