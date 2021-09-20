Безугла: опозиційні депутати намагалися зірвати роботу ТСК по "вагнерівцям"

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає інформацію у справі "вагнерівців", Мар'яна Безугла заявила, що опозиційні депутати намагаються зірвати роботу ТСК.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Сьогодні під час засідання ТСК відбулись дії, які мають усі ознаки порушення Закону України про державну таємницю.

До заслуховування колишнього керівника ГУР МОУ Василя Бурби у приміщення увірвалися народні депутати, які не є членами ТСК: Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос», зловживаючи своїм статусом. Не будучи в складі Комісії, вони відмовилися покидати приміщення, не зважаючи на відповідні зауваження від мене як голови комісії та членів ТСК", - повідомила Безугла.

Вона наголосила, що розцінює такі дії нардепів як - свідому спробу зірвати засідання ТСК, і найближчим часом підготує та спрямує до Державного бюро розслідувань відповідне звернення.

"Засідання продовжиться відповідним чином. Дату і час повідомлю окремо", - додала Безугла.

Раніше депутат із фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький заявив, що на Бурбу чиниться тиск з боку влади.

Він повідомив, що ТСК намагалася не допустити на засідання депутатів опозиційних фракцій. А коли Бурба почав давати свідчення, Безугла перервала його на моменті, коли могли бути оприлюднені відомості про роль вищого керівництва держави у зриві спецоперації.

"Вони почали засідання. Ми як представники від опозиційних політичних сил, від «Європейської Солідарності», «Голосу» прийшли на цю комісію. Члени ТСК дуже довго не хотіли, щоб ми брали участь в цьому засіданні. Ми не претендували на те, щоб там голосувати, ми не є членами ТСК. Але ми хотіли як спостерігачі бути присутніми на засіданні комісії, і закон нам дозволяє це робити. Вони проголосували проти, потім погодились, що за законом вони не можуть народних депутатів у приміщенні Верховної Ради обмежити в присутності на комісії, тому що закон дозволяє нам таке право", - пояснив Княжицький.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України. 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

Спростовував українську операцію і президент Володимир Зеленський: "Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально втягували в це питання – це правда. І те, що цього не сталося, я вважаю – слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні".

10 вересня Безугла повідомила, що ТСК дійшла до висновку, що безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з найманцями ПВК Вагнера в Україні не було. Натомість проводився "спеціальний розвідувальний захід".

14 вересня засідання ТСК не відбулося через відсутність кворуму.